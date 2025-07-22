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Регион
22 июля, 05:00
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Перевёл миллион в Россию: Главком ВСУ возобновил отношения с родителями, узнав о болезни отца

SHOT: Главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение

Александр Сырский. Обложка © Генштаб ЗСУ

Александр Сырский. Обложка © Генштаб ЗСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение, узнал SHOT. Он перевёл в Россию один миллион рублей, оплатив месяц отцу в клинике.

По данным телеграм-канала, отношения украинского генерала с семьёй были практически прекращены после начала российской спецоперации, однако он вышел на связь с родными после известий о тяжёлом состоянии 86-летнего отца Станислава Прокофьевича. С апреля этого года мужчина борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесённого коронавируса.

Сначала пенсионер лечился во Владимире, где и жила семья, однако там врачи помочь ему не смогли и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Сырский-старший восстанавливается в отдельной палате, где живёт вместе с супругой, которая сопровождает его.

Главком ВСУ Сырский признал превосходство Армии России
Главком ВСУ Сырский признал превосходство Армии России

Ранее стало известно о возможной провокации Александра Сырского в течение летних месяцев. Она, по данным российских силовых структур, может произойти в зоне СВО по указанию Лондона.

Артур Лапсаков
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