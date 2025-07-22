Перевёл миллион в Россию: Главком ВСУ возобновил отношения с родителями, узнав о болезни отца

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение, узнал SHOT. Он перевёл в Россию один миллион рублей, оплатив месяц отцу в клинике.

По данным телеграм-канала, отношения украинского генерала с семьёй были практически прекращены после начала российской спецоперации, однако он вышел на связь с родными после известий о тяжёлом состоянии 86-летнего отца Станислава Прокофьевича. С апреля этого года мужчина борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесённого коронавируса.

Сначала пенсионер лечился во Владимире, где и жила семья, однако там врачи помочь ему не смогли и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Сырский-старший восстанавливается в отдельной палате, где живёт вместе с супругой, которая сопровождает его.