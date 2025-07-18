По указке Лондона: Стало известно о возможной провокации Сырского
ТАСС: Сырский по указке Лондона может осуществить провокацию в течение 50 дней
Александр Сырский. Обложка © ТАСС / ЕРА
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может провести новую провокацию в зоне СВО по указанию Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Собеседник агентства утверждает, что глава британского Генштаба Энтони Радакин мог склонить Сырского к проведению провокации, которая обернётся для ВСУ катастрофой. Украинские войска должны будут осуществить данную операцию в течение следующих 50 дней. Источник также добавил, что Сырский может направить на штурм свежие силы ВСУ, чтобы уничтожить любые возможности для мирного разрешения конфликта.
«Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней», — сказал собеседник агентства.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп призвал Владимира Зеленского инициировать военные действия против России. По данным издания, американский лидер поинтересовался у экс-комика, может ли Украина наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Зеленский дал понять, что это станет возможным при наличии соответствующего оружия.