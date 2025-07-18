Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может провести новую провокацию в зоне СВО по указанию Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





Собеседник агентства утверждает, что глава британского Генштаба Энтони Радакин мог склонить Сырского к проведению провокации, которая обернётся для ВСУ катастрофой. Украинские войска должны будут осуществить данную операцию в течение следующих 50 дней. Источник также добавил, что Сырский может направить на штурм свежие силы ВСУ, чтобы уничтожить любые возможности для мирного разрешения конфликта.

«Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней», — сказал собеседник агентства.