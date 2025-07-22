MWM: ВС РФ нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ

Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, уничтожив, в частности, системы ПВО C-300 и Patriot. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Эти удары были особенно болезненными для Киева из-за сильного истощения ПВО Украины, говорится в публикации. А уничтожение Patriot — особенно серьёзный удар.