MWM: ВС РФ нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ
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Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, уничтожив, в частности, системы ПВО C-300 и Patriot. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Эти удары были особенно болезненными для Киева из-за сильного истощения ПВО Украины, говорится в публикации. А уничтожение Patriot — особенно серьёзный удар.
Накануне стало известно, что украинские подразделения лишились ещё трёх пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ВСУ. Российские военные раздобыли их координаты и уничтожили.