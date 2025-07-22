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22 июля, 07:57

MWM: ВС РФ нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ, уничтожив, в частности, системы ПВО C-300 и Patriot. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Эти удары были особенно болезненными для Киева из-за сильного истощения ПВО Украины, говорится в публикации. А уничтожение Patriot — особенно серьёзный удар.

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Накануне стало известно, что украинские подразделения лишились ещё трёх пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ВСУ. Российские военные раздобыли их координаты и уничтожили.

Александра Вишнякова
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