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17 июля, 09:23

Манёвренные российские ракеты обходят радары американской ПВО Patriot на Украине

WSJ: Российские ракеты обходят радары американской ПВО Patriot на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Украине, испытывают трудности в обнаружении российских баллистических ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в украинских властях.

По словам собеседника WSJ, в последние месяцы ракеты, применяемые ВС России, стали значительно манёвреннее — это мешает радарным установкам Patriot своевременно их фиксировать. Такая ситуация серьёзно осложняет работу украинской ПВО. Издание отмечает, что Patriot изначально не проектировался для перехвата целей с высокой манёвренностью, особенно при сверхзвуковых скоростях, что ставит под сомнение его эффективность в современных условиях.

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Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине ещё несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его данным, часть установок уже отправлена. Помимо этого, Вашингтон и Берлин договорились поставить Украине два комплекса Patriot. Однако, как заметил министр обороны Германии, процесс займёт значительное время.

Мария Любицкая
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