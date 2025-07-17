Манёвренные российские ракеты обходят радары американской ПВО Patriot на Украине
WSJ: Российские ракеты обходят радары американской ПВО Patriot на Украине
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Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Украине, испытывают трудности в обнаружении российских баллистических ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в украинских властях.
По словам собеседника WSJ, в последние месяцы ракеты, применяемые ВС России, стали значительно манёвреннее — это мешает радарным установкам Patriot своевременно их фиксировать. Такая ситуация серьёзно осложняет работу украинской ПВО. Издание отмечает, что Patriot изначально не проектировался для перехвата целей с высокой манёвренностью, особенно при сверхзвуковых скоростях, что ставит под сомнение его эффективность в современных условиях.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине ещё несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его данным, часть установок уже отправлена. Помимо этого, Вашингтон и Берлин договорились поставить Украине два комплекса Patriot. Однако, как заметил министр обороны Германии, процесс займёт значительное время.