Манёвренные российские ракеты обходят радары американской ПВО Patriot на Украине

Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Украине, испытывают трудности в обнаружении российских баллистических ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в украинских властях.

По словам собеседника WSJ, в последние месяцы ракеты, применяемые ВС России, стали значительно манёвреннее — это мешает радарным установкам Patriot своевременно их фиксировать. Такая ситуация серьёзно осложняет работу украинской ПВО. Издание отмечает, что Patriot изначально не проектировался для перехвата целей с высокой манёвренностью, особенно при сверхзвуковых скоростях, что ставит под сомнение его эффективность в современных условиях.