«Любой объект под поражением»: Полковник объяснил, почему Patriot не спасут Киев

Обещанные президентом США Дональдом Трампом 17 комплексов Patriot для Украины в реальности не смогут закрыть небо над Киевом, который является довольно крупным городом. Об это рассказал полковник запаса Владимир Трухан. Военный эксперт подчеркнул, что БПЛА ВС РФ уже умеют обходить ПВО ВСУ.

«Киев ни фига не маленький. Комплексы ставятся на угрожаемом направлении. С учётом того, что сейчас реализуется схема звёздного налёта, и сейчас молодые версии «Гераней» уже «научились» маневрировать вокруг объекта… То есть любой объект под поражением 360 градусов», — отметил собеседник радио Sputnik.