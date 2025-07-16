«Любой объект под поражением»: Полковник объяснил, почему Patriot не спасут Киев
Полковник Трухан: 17 комплексов Patriot не смогут закрыть небо над Киевом
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Обещанные президентом США Дональдом Трампом 17 комплексов Patriot для Украины в реальности не смогут закрыть небо над Киевом, который является довольно крупным городом. Об это рассказал полковник запаса Владимир Трухан. Военный эксперт подчеркнул, что БПЛА ВС РФ уже умеют обходить ПВО ВСУ.
«Киев ни фига не маленький. Комплексы ставятся на угрожаемом направлении. С учётом того, что сейчас реализуется схема звёздного налёта, и сейчас молодые версии «Гераней» уже «научились» маневрировать вокруг объекта… То есть любой объект под поражением 360 градусов», — отметил собеседник радио Sputnik.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине дополнительные комплексы ЗРК Patriot. По словам политика, первые комплексы уже в пути. Кроме того, Берлин и Вашингтон достигли договорённости о передаче Украине двух ЗРК Patriot. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что процесс займёт значительное время.