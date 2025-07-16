Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 05:59

Макрон отклонил план Трампа о совместной закупке оружия для Украины у США

Politico: Париж не собирается закупать у США оружие для передачи Украине

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Франция намерена отказаться от участия в проекте США по закупке американского оружия для дальнейшей передачи Киеву. Париж хочет развивать собственный ВПК, а не чужой. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что во время встречи генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом Франция не была упомянута среди стран, готовых участвовать в данной инициативе. Французский лидер Эмманюэль Макрон давно настаивает на том, чтобы европейские государства усиливали свои оборонные возможности через закупки у собственных производителей.

По словам двух информированных французских чиновников, именно из-за этого Париж отказался поддерживать закупку американского оружия для Украины.

50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?
50 дней на СВО: ловушка США или окно новых возможностей для России?

Напомним, что хитроумный план главы Белого дома, где вся Европа за свои деньги покупает у США оружие для Украины, был воспринят европейцами неоднозначно. К примеру, Чехия уже отказалась в этом участвовать, но пообещала помогать боеприпасами. Зато Германия в восторге от такой идеи. Берлин уже покупает у Штатов две системы Patriot, чтобы потом подарить их Киеву.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • США
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar