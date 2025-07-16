Макрон отклонил план Трампа о совместной закупке оружия для Украины у США

Франция намерена отказаться от участия в проекте США по закупке американского оружия для дальнейшей передачи Киеву. Париж хочет развивать собственный ВПК, а не чужой. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что во время встречи генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом Франция не была упомянута среди стран, готовых участвовать в данной инициативе. Французский лидер Эмманюэль Макрон давно настаивает на том, чтобы европейские государства усиливали свои оборонные возможности через закупки у собственных производителей.