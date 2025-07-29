Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 19:42

На Украине заявили о создании российскими войсками «полосы смерти» вдоль Днепра

Спикер ВСУ Волошин: ВС РФ создают полосу смерти вдоль Днепра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Российские войска усилили удары вдоль Днепра, превращая прибрежную территорию Херсонской и Запорожской областей в «полосу смерти». Об этом сообщил спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, передаёт украинское издание «Страна.ua».

По его данным, на херсонском направлении ежедневно запускается до 250 FPV-дронов, тогда как в соседней Запорожской области фиксируется до 200 вылетов беспилотников. Российская авиация также регулярно наносит удары по украинским позициям.

Волошин пояснил, что таким образом в тылу создаётся протяжённая зона, где с помощью дронов и артиллерии уничтожаются участки, пригодные для удержания обороны.

ВСУ бежали в сторону Одессы после провала на Тендровской косе
ВСУ бежали в сторону Одессы после провала на Тендровской косе

А ранее стало известно, что оборона ВСУ теряет целостность, линия фронта распалась на отдельные очаги, а командование перебрасывает остатки сил в попытке заткнуть пробоины. Особенно тяжёлая ситуация наблюдается в районе Купянска, Мирнограда и на подступах к Запорожью.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar