На Украине заявили о создании российскими войсками «полосы смерти» вдоль Днепра
Спикер ВСУ Волошин: ВС РФ создают полосу смерти вдоль Днепра
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Российские войска усилили удары вдоль Днепра, превращая прибрежную территорию Херсонской и Запорожской областей в «полосу смерти». Об этом сообщил спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, передаёт украинское издание «Страна.ua».
По его данным, на херсонском направлении ежедневно запускается до 250 FPV-дронов, тогда как в соседней Запорожской области фиксируется до 200 вылетов беспилотников. Российская авиация также регулярно наносит удары по украинским позициям.
Волошин пояснил, что таким образом в тылу создаётся протяжённая зона, где с помощью дронов и артиллерии уничтожаются участки, пригодные для удержания обороны.
А ранее стало известно, что оборона ВСУ теряет целостность, линия фронта распалась на отдельные очаги, а командование перебрасывает остатки сил в попытке заткнуть пробоины. Особенно тяжёлая ситуация наблюдается в районе Купянска, Мирнограда и на подступах к Запорожью.