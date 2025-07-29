На Украине заявили о создании российскими войсками «полосы смерти» вдоль Днепра

Российские войска усилили удары вдоль Днепра, превращая прибрежную территорию Херсонской и Запорожской областей в «полосу смерти». Об этом сообщил спикер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин, передаёт украинское издание «Страна.ua».

По его данным, на херсонском направлении ежедневно запускается до 250 FPV-дронов, тогда как в соседней Запорожской области фиксируется до 200 вылетов беспилотников. Российская авиация также регулярно наносит удары по украинским позициям.

Волошин пояснил, что таким образом в тылу создаётся протяжённая зона, где с помощью дронов и артиллерии уничтожаются участки, пригодные для удержания обороны.