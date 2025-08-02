Журналист раскрыл, из-за чего Трамп и Зеленский стали ещё ближе

Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию об украинском конфликте от Киева. При этом информация, поступающая из источников Незалежной, может быть сильно искажена и не отражать реальную ситуацию на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.