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2 августа, 06:46

Журналист раскрыл, из-за чего Трамп и Зеленский стали ещё ближе

Боуз: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию об украинском конфликте от Киева. При этом информация, поступающая из источников Незалежной, может быть сильно искажена и не отражать реальную ситуацию на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима Зеленского», — написал он.

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Европа в панике из-за «кувалды» Трампа, которая может завершить конфликт на Украине

Напомним, ранее Трамп передумал насчёт срока в 50 дней для разрешения украинского конфликта и сократил его до 10—12 дней. Если РФ не удастся договориться с Украиной, то Белый дом введёт против Москвы жёсткие вторичные санкции. В России весьма сдержанно ответили на такое резкое заявление. На Западе уверены, что никакие ультиматумы не способны повлиять на ход ситуации.

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Наталья Афонина
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