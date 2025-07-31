Европа в панике из-за «кувалды» Трампа, которая может завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп может предложить России масштабную сделку, способную разрушить «экономический барьер», созданный ЕС вокруг Москвы. По данным Politico, такая договорённость станет мощным инструментом для прорыва санкционной блокады со стороны Запада.

«На восточном фланге ЕС растёт опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвёт торговлю, предложив российскому президенту огромные уступки и «колоссальные экономические сделки» в обмен на прекращение войны...» — говорится в публикации.