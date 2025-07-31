Европа в панике из-за «кувалды» Трампа, которая может завершить конфликт на Украине
Politico: Трамп может предложить России кувалду, которая разрушит барьеры ЕС
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Президент США Дональд Трамп может предложить России масштабную сделку, способную разрушить «экономический барьер», созданный ЕС вокруг Москвы. По данным Politico, такая договорённость станет мощным инструментом для прорыва санкционной блокады со стороны Запада.
«На восточном фланге ЕС растёт опасение, что Трамп — несмотря на недавнее ужесточение тона в отношениях с Путиным — подорвёт торговлю, предложив российскому президенту огромные уступки и «колоссальные экономические сделки» в обмен на прекращение войны...» — говорится в публикации.
Кроме того, издание отмечает, что российский газ будет конкурентоспособнее по цене по сравнению с американским, учитывая значительные издержки, связанные с экспортом СПГ из США, включая сжижение, погрузку на суда, транспортировку через Атлантический океан и регазификацию.
Напомним, что администрация США планирует достичь договорённости с Россией по урегулированию украинского конфликта в течение десяти дней, пригрозив в случае неудачи введением дополнительных таможенных пошлин. Трамп сократил ранее заявленный срок в пятьдесят дней до десяти. В Кремле заявили, что Москва продолжает спецоперацию, но приоритет отдаёт достижению целей мирным путём, а заявление Белого дома было принято к сведению.