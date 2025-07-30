«Мы сделаем это»: Трамп кое-что пообещал украинцам

Украинские беженцы смогут оставаться на территории США до окончания конфликта. Такое обещание им дал американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос во время выступления, запись которого опубликовал журналист Foreign Press Алекс Рауфоглу.

«Мы сделаем это. У нас много людей, приехавших с Украины, и мы с ними работаем», — сказал Трамп.

По словам политика, американские власти продолжат сотрудничество с прибывшими из Украины беженцами. Заявление прозвучало на фоне обсуждения миграционной политики в США. Поддержка украинцев, как сообщил Трамп, останется приоритетом — по крайней мере до завершения конфликта.