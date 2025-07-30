«Мы сделаем это»: Трамп кое-что пообещал украинцам
Трамп: Беженцы с Украины могут оставаться в США до окончания конфликта в стране
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Украинские беженцы смогут оставаться на территории США до окончания конфликта. Такое обещание им дал американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос во время выступления, запись которого опубликовал журналист Foreign Press Алекс Рауфоглу.
«Мы сделаем это. У нас много людей, приехавших с Украины, и мы с ними работаем», — сказал Трамп.
По словам политика, американские власти продолжат сотрудничество с прибывшими из Украины беженцами. Заявление прозвучало на фоне обсуждения миграционной политики в США. Поддержка украинцев, как сообщил Трамп, останется приоритетом — по крайней мере до завершения конфликта.
Накануне Трамп заявил о намерении Вашингтона договориться с Москвой по урегулированию конфликта на Украине в течение десяти дней. По словам президента, если компромисс не будет найден, США введут дополнительные таможенные пошлины. Он уточнил, что отсчёт срока начинается с 29 июля.