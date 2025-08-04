Украина из-за кредитной политики Запада превращается в бесправную колонию, которая должна расплачиваться своим суверенитетом. Такое заявление сделала экс-премьер Незалежной и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны. Это жестоко и несправедливо по отношению к стране, которая находится в конфликте», — сказала Тимошенко в интервью Times.

Она также выразила недовольство, что Украина вынуждена «оплачивать помощь или кредиты своим суверенитетом». Более того, страна стала зависимой от иностранных решений.

По данным издания, гнев Тимошенко вызвало назначение западных экспертов в группу, которая выбирает кандидатов на важные должности. В частности, это Конституционный суд Украины и Государственное бюро расследований (ГБР). Лидер партии подчеркнула, что такая ситуация могла бы быть возможна в Афганистане или Либерии, но не на Украине. Более того, она усомнилась в компетентности нынешних властей при глававе киевского режима Владимире Зеленском.