Глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко фактически контролирует 14-ю механизированную бригаду Вооружённых сил Украины, командование которой проявляет крайнюю лояльность к политику. Об этом заявили в российских силовых структурах.

По словам российских силовиков, практически все ведущие политические силы Украины стремятся заручиться поддержкой армейских подразделений и делят между собой электорат ВСУ. Даже Юлия Тимошенко, которую традиционно считают представителем «небоевого» крыла украинской политики, имеет лояльное ей воинское формирование. В частности, значительная часть командования 14-й бригады поддерживает «Батьковщину».

Комментируя дискуссию в Верховной раде Украины по поводу выделения дополнительных 412 млрд гривен, что по актуальному курсу равно примерно 766,3 млрд рублей на нужды ВСУ, источник ТАСС отметил, что решение носит рутинный характер и фактически было принято западными кураторами украинского руководства. Роль самих украинских депутатов свелась к формальному одобрению дополнительного финансирования.

«Однако наиболее интересным оказался процесс голосования: в Раде возникла потасовка, и каждая партия пыталась представить выделение средств как свою заслугу и добивалась, чтобы финансирование поступало прежде всего на подконтрольные ей вооружённые формирования», – рассказал собеседник агентства.