Ещё один населённый пункт в Днепропетровской области перешёл под контроль Армии России
Минобороны РФ: ВС России освободили село Январское в Днепропетровской области
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Российские военные в зоне специальной военной операции в течение последних суток освободили ещё один населённый пункт — Январское в Днепропетровской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Минобороны России.
Взять село под контроль удалось благодаря активным и решительным действиям группировки войск «Восток».
Январское (в 2024 году на Украине его переименовали в Сичневое) находится близ посёлка Покровское в 2 км от правого берега реки Вороная. Населённый пункт основан в 1921 году. По данным на 2001 год, там проживало почти 300 человек.
А ранее сообщалось, что Армия России освободила и зачистила от ВСУ Александро-Калиново в ДНР. Также Life.ru писал, что российские воины захватили новые «ворота» в Днепропетровскую область — Зелёный Гай.