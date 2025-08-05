Российские военные в зоне специальной военной операции в течение последних суток освободили ещё один населённый пункт — Январское в Днепропетровской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Минобороны России.

Январское (в 2024 году на Украине его переименовали в Сичневое) находится близ посёлка Покровское в 2 км от правого берега реки Вороная. Населённый пункт основан в 1921 году. По данным на 2001 год, там проживало почти 300 человек.