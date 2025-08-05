Новости СВО. Армия России давит ВСУ на всех фронтах: Красноармейск в огне, в Курской области уничтожены боегруппы, Трамп скатывается в маразм, 5 августа Армия России ВС РФ зачищает Чинушино, 400 тысяч дезертиров бегут из украинской армии, террор в Курской области оценён в 3 млрд, у Трампа нашли умственную деградацию — дайджест Life.ru 4 августа, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ между Красноармейском и Константиновкой. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

ВС РФ взяли под полный контроль Клебан-Быкское водохранилище: трасса в Константиновку перерезана

По предварительной информации, ВС РФ контролируют оба берега Клебан-Быкского водохранилища. Таким образом, трасса между Красноармейском (Покровском) и Константиновкой полностью под контролем российских войск. Ситуация у Красноармейска для ВСУ ухудшается с каждым днём. Военные блогеры говорят об освобождении Новоукраинки, находящейся в непосредственной близости к городу. Также завершаются бои в Чинушино. В северной части Покровского направления фиксируется продвижение Армии России к шахте «Краснолиманская». Она находится у Родинского.

Карта СВО на 5 августа 2025 года. Армия России продвигается к шахте «Краснолиманская» у Родинского. Фото © Telegram / divgen

Курская область: две боевые группы ВСУ уничтожены, сапёры обезвреживают тысячи мин

Две боевые группы ВСУ из состава 158-й отдельной механизированной бригады ликвидированы у Курской области. Вблизи сумского села Искрисковщины уничтожены боевая машина «Козак» и миномёт.

Одновременно с созданием буферной зоны в Сумской области и отражением атак на районы Курской сапёры убирают то, что ВСУ оставили после себя. Только за одни сутки обнаружен и обезврежен 4141 взрывоопасный предмет. Следком РФ посчитал, что ущерб от действий ВСУ на Курской земле составляет более 3 миллиардов рублей.

Расчёты БПЛА «Герань-2» поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / mod_russia

Дональд Трамп теряет связность речи: психиатры требуют срочного обследования

Президент-миротворец Дональд Трамп может испытывать проблемы со здоровьем. Британское издание The Guardian пообщалось с экспертами, которые пришли к выводу, что у американского лидера нарушены умственные способности.

— Он просто перескакивает с одного вопроса на другой, не контролируя себя и не придерживаясь связной мысли, — говорит старший преподаватель кафедры психологии Корнеллского университета и кафедры психиатрии Медицинского центра Вейля-Корнелла Гарри Сигал.

И это видно невооружённым глазом. То на урегулирование конфликта на Украине он даёт 50 дней, потом 10 дней, то вводит санкции против России, то нет. В том числе и это даёт повод задуматься над его здоровьем.

— Если бы ко мне обратился пациент со столь бессвязной и сбивчивой речью и навязчивыми повторениями, как сейчас у Трампа, я бы почти наверняка направил его на тщательное нейропсихиатрическое обследование, чтобы исключить когнитивное расстройство, — заявил профессор клинической психиатрии и директор клиники психофармакологии Медицинского колледжа Вейля-Корнелла Ричард Фридман.

Ещё недавно Трамп обвинял в проблемах со здоровьем Джо Байдена, но теперь началось обратное. Оказалось, что даже результаты теста, которыми хозяин Белого дома хвастался, получены за простые исследования.

Массовое дезертирство из ВСУ: 400 тысяч беглецов и страх расправы

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход назвала количество украинцев, решивших покончить с ВСУ с помощью самовольного оставления части.

— Люди, которые добровольно ушли, которые три года воевали, не видели родных, больше не могут терпеть скотское отношение, — отметила Скороход.

Таких, кто не может больше терпеть, она насчитала около 400 тысяч человек. Но она считает, что есть те, кто вернулся на службу. Скороход заявила, что те, кто и хотел бы вернуться в свои подразделения, боятся это сделать, так как ожидают мести.

Авторы Даниил Черных