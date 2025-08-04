Новости СВО. Армия России сжимает кольцо вокруг Красноармейска, ВСУ бегут из пригородов, Херсон ждёт освобождение, а «Герани-2» крушат украинскую ПВО, 4 августа Армия России приближается к освобождению Красноармейска и Димитрова, разбита важная транспортная артерия в Херсоне, украинская ПВО не может сбить российские БПЛА — дайджест Life.ru. 3 августа, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ у Красноармейска. Обложка © РИА Новости / Виктор Антонюк

Российские войска усиливают наступление: Красноармейск (Покровск) под угрозой окружения

Российские войска продолжают окружать Красноармейск (Покровск). По предварительным данным, на этом участке ВС РФ зашли в Красный Лиман. От него до северных окраин Красноармейска и Димитрова (Мирнограда) меньше двух километров. Канал «Два майора» сообщает, что в города заходят небольшие российские группы и таким образом происходит накопление силы. В немецкой прессе уже оплакивают потерю Красноармейска, называя его важным логистическим узлом.

— Ситуация в Красноармейске крайне критическая. Украинские подразделения уже отошли из пригорода. Сейчас Россия медленно замыкает кольцо. Вопрос лишь в том, зайдут ли российские войска непосредственно в город, или же они разместят артиллерию, чтобы сровнять его с землёй, — заявил Bild военный эксперт Карло Масала.

Карта СВО на 4 августа 2025 года. Армия России заходит в Красный Лиман. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карта СВО

Херсонская область: удары по мостам и подготовка к освобождению города

Российские войска продолжили изолировать херсонский микрорайон «Корабел». По мосту, который соединяет его с основной частью города, нанесён повторный удар.

— Поражение этой транспортной артерии существенно усложнит снабжение сил ВСУ, размещённых на Корабельном, частично отрезав их от Большой земли. Частично, так как на остров ведут два моста — железнодорожный и автомобильный, — объяснил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор Александр Коц отмечает, что удары по мостам предваряют наступление. Таким образом, растёт вероятность освобождения Херсона в ближайшее время. Ставленники в Киеве тоже готовят город к сражению.

— Главарь оккупационной администрации Херсонской области Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне (микрорайон «Корабел»), — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Причиной для такого решения действующих властей Херсона он назвал превращение «Корабела» в военную базу ВСУ. Многоэтажки используются наводчиками и дроноводами, а в ангарах судозавода прячется боевая техника.

ВКС России наносят удары по автомобильному мосту в оккупированном Херсоне, соединяющему город с островом Корабельный. Видео © Telegram / Kotsnews

Новые «Герани» с турбореактивным двигателем: проблема для украинской ПВО

Немецкое издание Frankfurter Rundschau не прошло мимо усовершенствованной модели БПЛА «Герань». Теперь в беспилотниках используется турбореактивный двигатель. Авторы материала о российских дронах со ссылкой на украинские источники утверждают, что пока их выпускается немного, но они уже стали проблемой для ПВО. Авиационный аналитик Константин Криволап заявляет, что их скорость достигает 600 км/ч.

— Против ракет ПВО умеет действовать. А с дронами, особенно с реактивными, каждый пытается делать что может, — цитирует Frankfurter Rundschau слова эксперта.

Сопротивление мобилизации на Украине: нападения на ТЦК и отказ от призыва

Украинцы продолжают сопротивляться мобилизации. Сразу несколько случаев применения силы зафиксировано в самых разных уголках страны. В Киевской области юрист попытался вызвать скорую медицинскую помощь для своего клиента, который оказался в руках тэцэкашников, но врачи отказались приезжать. Диспетчер сослалась на то, что медиков могут не впустить на территорию режимного объекта. Но если вспомнить, как в Одессе мобилизовали работников скорой помощи, то причина может быть и иной.

Естественно, что насилие порождает ответное насилие. В николаевском селе Бугском местные жители избили сотрудников ТЦК битами и металлическими арматурами. Также не оставили без внимания их транспорт. Тэцэкашник был вынужден взяться за оружие. В Николаевском областном ТЦК и СП напомнили, что за такие действия грозит до 12 лет тюремного заключения. Но, судя по всему, маховик сопротивления запущен и тюрьма становится способом не попасть в ВСУ.

Авторы Даниил Черных