Операторы беспилотных летательных аппаратов 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» создали уникальную зону поражения глубиной до 23 километров на направлении города Орехов в Запорожской области. Именно здесь любая техника и живой состав ВСУ подвергаются безжалостному уничтожению, рассказал РИА «Новости» командир взвода БПЛА с позывным Грибник.

Он прозвал это «kill zone» (зона поражения) — территорией, где нет ни одного шанса на выживание, а все силы и средства, пытающиеся прорваться или поддержать позиции, обречены на гибель.

«Все части, прибывающие на наше направление, будут перемолоты. Все части рано или поздно будут обескровлены. Потому что на нашем участке абсолютный «kill zone», — сказал Грибник.

Зона поражения простирается примерно на 18-23 километра вглубь украинских линий, начиная от передовых опорных пунктов ВСУ. При этом все коммуникационные маршруты противника находятся под постоянным огнём беспилотников и артиллерии.