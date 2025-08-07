Встреча Путина и Трампа
7 августа, 14:52

Дрон ВСУ подорвал машину на трассе под Белгородом, ранена супружеская пара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hieronymus Ukkel

В Шебекинском округе дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На участке дороги между сёлами Сурково и Беляка беспилотник нанёс удар по машине, в которой находилась супружеская пара. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение руки, а его жена — минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение головы. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Гладков: Четверо подростков пострадали при взрыве дрона ВСУ под Белгородом
Ранее Life.ru сообщал что за ночь ПВО перехватила и уничтожила 82 украинских дрона. Больше всего — 31 — сбили над акваторией Азовского моря. Кроме того, ВСУ попытались атаковать Крым с помощью крылатыми ракетами Storm Shadow.

