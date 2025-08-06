Гладков: Четверо подростков пострадали при взрыве дрона ВСУ под Белгородом
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В посёлке Октябрьский, который находится в Белгородском районе, произошёл взрыв из-за срабатывания дрона ВСУ вблизи коммерческого объекта. В результате инцидента пострадали четверо несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Среди пострадавших17-летний юноша и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет. У всех диагностировали баротравмы. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, а от госпитализации подростки решили отказаться. Как сообщается, родители несовершеннолетних были уведомлены о произошедшем и состоянии их детей.
В настоящее время уточняются подробности и возможные последствия данного происшествия.
Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал операционное отделение больницы в Алёшках под Херсоном. Женщина получила минно-взрывные травмы и была госпитализирована.