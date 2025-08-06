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Регион
6 августа, 10:40

Украинский дрон атаковал операционное отделение больницы в Алёшках под Херсоном

Обложка © Telegram/ Владимир Сальдо

Обложка © Telegram/ Владимир Сальдо

В результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в Алёшках пострадала мирная жительница 1950 года рождения. Женщина получила минно-взрывные травмы и была госпитализирована. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, украинские формирования вновь нанесли удар по Алешкинской центральной районной больнице. В 12:30 дрон атаковал операционное отделение — повреждена кровля, выбиты окна. Жертв и других пострадавших нет.

Фото © Telegram/ Владимир Сальдо

Фото © Telegram/ Владимир Сальдо

Также зафиксированы обстрелы Каховки, Новой Каховки, Днепрян, Малой Лепетихи, Раденска и Старой Маячки. В Алешкинском и Голопристанском округах вспыхнули пожары на площади свыше 24 гектаров — все очаги возгорания удалось ликвидировать.

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Ранее жители станицы Тацинской в Ростовской области сообщили, что в час ночи прогремела серия взрывов. После падения обломков одного из дронов в районе станицы начался пожар.

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Марина Фещенко
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