Вооружённые силы Украины (ВСУ) вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область — взрывы гремят в районе станицы Тацинской. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в районе станицы Тацинской. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, на месте падения обломков одного из беспилотников произошёл небольшой пожар. Сбито уже несколько воздушных целей.

По словам местных жителей, около часа ночи в Тацинском районе прогремела серия мощных взрывов. Очевидцы насчитали не менее 5-7 громких хлопков, которым предшествовал характерный звук пролёта БПЛА. После падения обломков одного из дронов в районе станицы начался пожар. По предварительным данным, загорелось дерево. Также о взрывах сообщают жители Каменска-Шахтинского.