Житель Сватово в ЛНР скончался в больнице после атаки украинского БПЛА

Житель города Сватово в ЛНР, получивший тяжёлые ранения в результате удара украинского БПЛА, скончался в больнице. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

«43-летний мужчина был тяжело ранен, когда ехал по городу на велосипеде. Он получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пострадавший был в крайне тяжёлом состоянии. Находился под ИВЛ. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание», — сообщила Пащенко. Её слова приводятся в Telegram-канале правительства республики.

Министр добавила, что ещё один пострадавший — 62-летний работник муниципального унитарного предприятия «Сватовский водоканал» — доставлен в медучреждение с осколочными ранениями лица. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.