Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 20:24

Житель Сватово в ЛНР скончался в больнице после атаки украинского БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Житель города Сватово в ЛНР, получивший тяжёлые ранения в результате удара украинского БПЛА, скончался в больнице. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

«43-летний мужчина был тяжело ранен, когда ехал по городу на велосипеде. Он получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пострадавший был в крайне тяжёлом состоянии. Находился под ИВЛ. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание», — сообщила Пащенко. Её слова приводятся в Telegram-канале правительства республики.

Министр добавила, что ещё один пострадавший — 62-летний работник муниципального унитарного предприятия «Сватовский водоканал» — доставлен в медучреждение с осколочными ранениями лица. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Два работника водоканала ранены при атаке дронов в Брянской области
Два работника водоканала ранены при атаке дронов в Брянской области

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщал, что при ударе беспилотного летательного аппарата ВСУ погибли четыре сотрудника «Сватовского водоканала», ещё два человека пострадали. Он добавил, что противник также атаковал Сватовский маслозавод, где, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar