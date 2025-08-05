В Луганской Народной Республике четверо сотрудников водоканала погибли при атаке БПЛА ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня Сватовский муниципальный округ весь день под ударами киевских силовиков. Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли в результате обстрела вражескими беспилотниками», — говорится в сообщении.

Также два человека ранены. Врачи пытаются спасти их жизни. Пасечник отметил, что сотрудники водоканала, несмотря на сложную обстановку, делали всё, чтобы у людей в городе была вода. Однако беззащитные является главной мишенью для украинских неонацистов. Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также дроны ВСУ атаковали Сватовский маслозавод. Никто не пострадал, повреждены три автомобиля, в том числе один для подвоза вода. Сотрудники СК работают на месте обстрелов.