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Регион
5 августа, 10:53

Два работника водоканала ранены при атаке дронов в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Andrey Mihaylov

В поселке Сопычи Брянской области украинские FPV-дроны атаковали бригаду сотрудников МУП «Водоканал», сообщает губернатор Александр Богомаз. По его словам, удар был нанесён во время ремонтных работ на водопроводе — пострадали двое рабочих.

Оба мужчины доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. Это уже не первая атака на гражданские объекты в приграничном регионе. Власти называют произошедшее «террористическим актом».

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Марина Фещенко
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