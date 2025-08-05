Два работника водоканала ранены при атаке дронов в Брянской области

В поселке Сопычи Брянской области украинские FPV-дроны атаковали бригаду сотрудников МУП «Водоканал», сообщает губернатор Александр Богомаз. По его словам, удар был нанесён во время ремонтных работ на водопроводе — пострадали двое рабочих.

Оба мужчины доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. Это уже не первая атака на гражданские объекты в приграничном регионе. Власти называют произошедшее «террористическим актом».