Два работника водоканала ранены при атаке дронов в Брянской области
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В поселке Сопычи Брянской области украинские FPV-дроны атаковали бригаду сотрудников МУП «Водоканал», сообщает губернатор Александр Богомаз. По его словам, удар был нанесён во время ремонтных работ на водопроводе — пострадали двое рабочих.
Оба мужчины доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. Это уже не первая атака на гражданские объекты в приграничном регионе. Власти называют произошедшее «террористическим актом».
На днях пенсионер получил ранения при ударе БПЛА ВСУ по жилому дому в курском селе, а в Адлерском районе Сочи женщина получила ранения из-за падения обломков беспилотника.