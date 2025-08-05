ВСУ могут предпринять попытку вторгнуться в Брянскую область 8 августа. Об этом заявил военный аналитик Василий Дандыкин, связав вероятную атаку с истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа о перемирии.

«Предположу, что ВСУ попытаются вторгнуться на территорию России, в том числе в Брянскую область, 8 августа, когда истечёт ультиматум Трампа. Места там сложные: леса, болота, надо всё разминировать. Если ВСУ полезут, то это будет самоубийство», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Дандыкин подчеркнул, что российские войска полностью контролируют ситуацию на границе с помощью разведки, спецслужб и дронов. По его оценке, подобная операция приведёт к катастрофическим потерям украинской стороны.

Эксперт также отметил рост дезертирства в ВСУ и доминирование российских войск на всех участках фронта. Однако, по его мнению, отчаянное положение может подтолкнуть Киев к рискованной авантюре, несмотря на предсказуемые последствия.