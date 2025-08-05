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Регион
5 августа, 10:43

«Это будет самоубийство»: Эксперт предположил, когда и где ВСУ попытаются вторгнуться в РФ

Эксперт Дандыкин: ВСУ могут попытаться вторгнуться в Брянскую область 8 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

ВСУ могут предпринять попытку вторгнуться в Брянскую область 8 августа. Об этом заявил военный аналитик Василий Дандыкин, связав вероятную атаку с истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа о перемирии.

«Предположу, что ВСУ попытаются вторгнуться на территорию России, в том числе в Брянскую область, 8 августа, когда истечёт ультиматум Трампа. Места там сложные: леса, болота, надо всё разминировать. Если ВСУ полезут, то это будет самоубийство», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Дандыкин подчеркнул, что российские войска полностью контролируют ситуацию на границе с помощью разведки, спецслужб и дронов. По его оценке, подобная операция приведёт к катастрофическим потерям украинской стороны.

Эксперт также отметил рост дезертирства в ВСУ и доминирование российских войск на всех участках фронта. Однако, по его мнению, отчаянное положение может подтолкнуть Киев к рискованной авантюре, несмотря на предсказуемые последствия.

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Новости СВО. Армия России давит ВСУ на всех фронтах: Красноармейск в огне, в Курской области уничтожены боегруппы, Трамп скатывается в маразм, 5 августа

Ранее о похожей возможности предупреждал военный эксперт Юрий Кнутов. Он полагает, что ВС Украины могут попробовать прорваться на российскую территорию перед приездом спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Таким образом Киев попытается «продать» Западу, что способен перенести боевые действия на российскую территорию.

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Юрий Лысенко
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