Эксперт Кнутов: ВСУ могут попытаться вторгнуться в Россию перед визитом Уиткоффа

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил возможность попытки вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию России незадолго до визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Кнутова, Киев может стремиться продемонстрировать своим западным партнёрам «перенос боевых действий на территорию РФ».

«Ещё представитель США прилетает, ВСУ могут под его визит организовать попытку вторжения, захватив кусок территории, чтобы потом говорить о переносе боевых действий на территорию России», — уточняет эксперт.