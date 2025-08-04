Раскрыта вероятная причина переноса визита Уиткоффа в Москву

О визите Уиткоффа в Россию, запланированном после поездки в Израиль, сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Президент США Дональд Трамп анонсировал поездку 1 августа, уточнив позже, что она может состояться 6 или 7 августа, но визит так и не произошёл. Мартынов пояснил, что в пятницу, когда появилась информация о приезде Уиткоффа, прошла встреча Путина и Лукашенко на Валааме, где были сделаны важные заявления, в том числе для Запада. Возможно, это повлияло на перенос поездки.