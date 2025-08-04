Раскрыта вероятная причина переноса визита Уиткоффа в Москву
Доцент Мартынов: Визит Уиткоффа в Москву могли перенести из-за сигналов Путина
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Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, вероятно, перенесли из-за недавних сигналов, которые российский лидер Владимир Путин отправил Западу, считает доцент Финансового университета Алексей Мартынов. Мнение эксперт озвучил в беседе с агентством РИА «Новости».
О визите Уиткоффа в Россию, запланированном после поездки в Израиль, сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Президент США Дональд Трамп анонсировал поездку 1 августа, уточнив позже, что она может состояться 6 или 7 августа, но визит так и не произошёл. Мартынов пояснил, что в пятницу, когда появилась информация о приезде Уиткоффа, прошла встреча Путина и Лукашенко на Валааме, где были сделаны важные заявления, в том числе для Запада. Возможно, это повлияло на перенос поездки.
Мартынов добавил, что Уиткофф — доверенное лицо Трампа, его многолетний друг, и его слова фактически отражают позицию президента США. Это указывает на продолжение интенсивного переговорного процесса. Комментируя угрозы Трампа ввести новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто в срок, эксперт отметил, что такие заявления — часть пиар-стратегии Трампа, а не реальная политика.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф приедет в Россию 6 или 7 августа. Таким образом, его визит в Москву состоится за один или два дня до истечения срока ультиматума, который ранее выдвинул глава Белого дома. В Кремле не исключили, что встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа может состояться на этой неделе.