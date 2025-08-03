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Регион
3 августа, 10:42

Жительница Сочи получила ранения от упавших обломков БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В Адлерском районе Сочи женщина получила ранения из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет», — уточняется в публикации.

В аэропорту Сочи задержали вылет 26 рейсов из-за массового налёта дронов
В аэропорту Сочи задержали вылет 26 рейсов из-за массового налёта дронов

Напомним, что сегодня российские средства ПВО отразили масштабную атаку 93 украинских БПЛА в нескольких регионах. Большая часть — 60 дронов — была сбита над черноморской акваторией. Остальные беспилотники перехватили в небе Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областей, а также над Краснодарским краем и Крымом.

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Юрий Лысенко
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