Жительница Сочи получила ранения от упавших обломков БПЛА

В Адлерском районе Сочи женщина получила ранения из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет», — уточняется в публикации.