ПВО ночью уничтожила 93 украинских БПЛА над семью регионами и Чёрным морем
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В течение ночи со 2 на 3 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны и акваторией Чёрного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Как сообщается, большая часть уничтоженных беспилотников – 60 дронов – были ликвидированы над Чёрным морем. Остальные вражеские беспилотники были перехвачены в различных регионах страны: 18 – над Воронежской областью, семь – над Белгородской областью, три – над Брянской областью, два – над Курской областью. По одному БПЛА расчёты ПВО сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.
Ранее Life.ru писал, что вооружённые формирования Украины атаковали Сочи беспилотниками типа «Лютый» ночью 3 августа. Налёт вражеских дронов привёл к пожару на нефтебазе в Адлерском районе. Там загорелся резервуар с топливом.