ПВО ночью уничтожила 93 украинских БПЛА над семью регионами и Чёрным морем

В течение ночи со 2 на 3 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны и акваторией Чёрного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как сообщается, большая часть уничтоженных беспилотников – 60 дронов – были ликвидированы над Чёрным морем. Остальные вражеские беспилотники были перехвачены в различных регионах страны: 18 – над Воронежской областью, семь – над Белгородской областью, три – над Брянской областью, два – над Курской областью. По одному БПЛА расчёты ПВО сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.