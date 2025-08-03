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Регион
3 августа, 04:39

ПВО ночью уничтожила 93 украинских БПЛА над семью регионами и Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

В течение ночи со 2 на 3 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны и акваторией Чёрного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как сообщается, большая часть уничтоженных беспилотников – 60 дронов – были ликвидированы над Чёрным морем. Остальные вражеские беспилотники были перехвачены в различных регионах страны: 18 – над Воронежской областью, семь – над Белгородской областью, три – над Брянской областью, два – над Курской областью. По одному БПЛА расчёты ПВО сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.

Четыре человека пострадали в Воронежской области в результате атаки БПЛА
Четыре человека пострадали в Воронежской области в результате атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что вооружённые формирования Украины атаковали Сочи беспилотниками типа «Лютый» ночью 3 августа. Налёт вражеских дронов привёл к пожару на нефтебазе в Адлерском районе. Там загорелся резервуар с топливом.

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Юния Ларсон
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