ПВО сбивает украинские БПЛА типа «Лютый» над Сочи

Не менее восьми взрывов прогремело над Сочи ночью 3 августа. Сейчас там средства противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники типа «Лютый», сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что перед взрывами работали сирены в центре города, в Лазаревском районе, в Адлере и на горных курортах Сочи. В городе объявили угрозу атаки БПЛА.

Официальной информации о пострадавших и возможных разрушениях на земле нет. Аэропорт Сочи закрыли на приём и вылет воздушных судов.