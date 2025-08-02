Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 19:32

«Давай, родненький!» Девушка-штурман с позывным Алга сбила дрон ВСУ в Запорожье

Mash: В Запорожской области военнослужащая РФ точно навела удар на дрон ВСУ

В Запорожской области военнослужащая ВС РФ с позывным Алга, выполняющая функции штурмана беспилотника, смогла точно навести дрон на вражеский аппарат, пытавшийся атаковать российские объекты. Воздушная битва развернулась прямо в небе вблизи Энергодара и ЗАЭС. Кадрами делится Mash Iptash.

Девушка-штурман сбила дрон ВСУ. Видео © Telegram / Mash Iptash

Алга вместе с командой смогла вычислить и уничтожить новейший дрон противника. Девушка очень точно вела российский беспилотник и не опустила руки, когда с первой попытки уничтожить украинский БПЛА не удалось. Она не только продолжила работу, но и подбадривала всю команду.

«Давай, родненький, давай. Аккуратно, тихо, тихо. Мы видим, наблюдаем перед нами, идёт быстро. Догоняешь, догоняешь! Всё получится!» — говорит по радиосвязи Алга.

До Николаева и Одессы: Военный эксперт увидел условия для большого наступления Армии России
До Николаева и Одессы: Военный эксперт увидел условия для большого наступления Армии России

Ранее Life.ru писал, что российские военные провели успешную операцию против украинской военной инфраструктуры в Николаевской области, нанеся мощный удар по порту в Очакове. Именно оттуда ВСУ недавно хотели перебросить десант на Тендровскую косу.

BannerImage

Обложка © freepik / diana.grytsku

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar