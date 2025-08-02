«Давай, родненький!» Девушка-штурман с позывным Алга сбила дрон ВСУ в Запорожье

В Запорожской области военнослужащая ВС РФ с позывным Алга, выполняющая функции штурмана беспилотника, смогла точно навести дрон на вражеский аппарат, пытавшийся атаковать российские объекты. Воздушная битва развернулась прямо в небе вблизи Энергодара и ЗАЭС. Кадрами делится Mash Iptash.

Девушка-штурман сбила дрон ВСУ. Видео © Telegram / Mash Iptash

Алга вместе с командой смогла вычислить и уничтожить новейший дрон противника. Девушка очень точно вела российский беспилотник и не опустила руки, когда с первой попытки уничтожить украинский БПЛА не удалось. Она не только продолжила работу, но и подбадривала всю команду.

«Давай, родненький, давай. Аккуратно, тихо, тихо. Мы видим, наблюдаем перед нами, идёт быстро. Догоняешь, догоняешь! Всё получится!» — говорит по радиосвязи Алга.