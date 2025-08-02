До Николаева и Одессы: Военный эксперт увидел условия для большого наступления Армии России
Эксперт Подберёзкин увидел условия для наступления ВС РФ после взятия Часова Яра
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В южных регионах зоны СВО отсутствуют особые условия для создания буферной зоны. Однако там есть возможности для масштабного наступления Армии России, что особенно актуально после взятия Часова Яра в ДНР, когда под угрозой оказалась славянско-краматорская группировка ВСУ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра военно-политических проблем, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.
По его словам, южный участок фронта с вражеской стороны практически не укреплён, в отличие от района Часова Яра, где за последние восемь лет лет активно возводились оборонительные сооружения. Зато степи Херсонской области позволяет ВС РФ наступать до Николаева и Одессы «достаточно бодро».
Однако после взятия Часова Яра всё больше говорят о Славянско-Краматорской агломерации, которая растянулась примерно на 80 километров. От освобождённого города до Краматорска по трассе около 40 км, а по прямой — всего 25 км. До Славянска по прямой — примерно 34 км.
«Ствольная артиллерия с часовярских высот уже может лупить. Но здесь надо продираться через посёлки и города, а на юге по степям идти легче», — цитирует военного эксперта kp.ru.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Сегодня ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери Часова Яра. Однако его уже ткнули носом во враньё про «успехи» ВСУ. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве плохо знают о событиях на фронте.