В южных регионах зоны СВО отсутствуют особые условия для создания буферной зоны. Однако там есть возможности для масштабного наступления Армии России, что особенно актуально после взятия Часова Яра в ДНР, когда под угрозой оказалась славянско-краматорская группировка ВСУ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра военно-политических проблем, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.

По его словам, южный участок фронта с вражеской стороны практически не укреплён, в отличие от района Часова Яра, где за последние восемь лет лет активно возводились оборонительные сооружения. Зато степи Херсонской области позволяет ВС РФ наступать до Николаева и Одессы «достаточно бодро».

Однако после взятия Часова Яра всё больше говорят о Славянско-Краматорской агломерации, которая растянулась примерно на 80 километров. От освобождённого города до Краматорска по трассе около 40 км, а по прямой — всего 25 км. До Славянска по прямой — примерно 34 км.