Путин рассказал, какой вопрос задал министру обороны после взятия Часова Яра

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. После взятия Часова Яра он задал им важный вопрос.

«Я вчера, как обычно, несколько раз обсуждал эти вопросы и с министром обороны, и с начальником Генштаба. И я знал, что у нас будет подход к прессе. И их сам спросил. Я говорю: «Как ответить на такой вопрос — ситуация на СВО». Ответ был такой: «Отвечайте, пожалуйста, честно», — рассказал глава государства.