Путин рассказал, какой вопрос задал министру обороны после взятия Часова Яра
Путин обсудил ситуацию в зоне СВО с министром обороны и начальником Генштаба
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. После взятия Часова Яра он задал им важный вопрос.
«Я вчера, как обычно, несколько раз обсуждал эти вопросы и с министром обороны, и с начальником Генштаба. И я знал, что у нас будет подход к прессе. И их сам спросил. Я говорю: «Как ответить на такой вопрос — ситуация на СВО». Ответ был такой: «Отвечайте, пожалуйста, честно», — рассказал глава государства.
Путин заметил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения ― и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. По его мнению, это происходит благодаря мужеству и героизму наших военных. А Киев продолжает отрицать очевидные факты, например, переход Часова Яра под контроль Российской армии, заметил президент. Он допускает, что высшее политическое руководство Украины не очень хорошо информировано.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников во время битвы за город. Сейчас ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее Зеленский не признаёт факт потери Часова Яра. Однако его уже ткнули носом во враньё про «успехи» ВСУ. Военный эксперт объяснил значимость взятия города под контроль ВС РФ.