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Регион
2 августа, 21:37

ПВО сбила над Россией 41 украинский беспилотник за 3,5 часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Силы противовоздушной обороны за вечер 2 августа уничтожили и перехватили над регионами России 41 украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны РФ, атаку БПЛА отражали с 20:00 до 23:25 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа»,указано в сообщении Минобороны.

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Большую часть БПЛА, 19 дронов, сбили над Белгородской областью. Ещё девять уничтожили над акваторией Чёрного моря. Над Воронежской областью остановили восемь дронов, три — над Курской областью и два — над Брянской областью.

Напомним, что минувшей ночью, с 1 на 2 августа, над регионами России сбили 112 украинских беспилотников. Из них 34 БПЛА перехватили и уничтожили над Ростовской областью.

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Лия Мурадьян
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