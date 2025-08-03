ПВО сбила над Россией 41 украинский беспилотник за 3,5 часа

Силы противовоздушной обороны за вечер 2 августа уничтожили и перехватили над регионами России 41 украинский беспилотник. Как сообщили в Минобороны РФ, атаку БПЛА отражали с 20:00 до 23:25 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.

Большую часть БПЛА, 19 дронов, сбили над Белгородской областью. Ещё девять уничтожили над акваторией Чёрного моря. Над Воронежской областью остановили восемь дронов, три — над Курской областью и два — над Брянской областью.