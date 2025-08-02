Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 18:51

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА»,предупредил он.

Также в региональной администрации сообщили, что силы противовоздушной обороны уже наготове. Жителей попросили сохранять спокойствие.

Пожар произошёл в промзоне возле ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ
Пожар произошёл в промзоне возле ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

Напомним, что минувшей ночью, с 1 на 2 августа, над регионами России сбили 112 украинских беспилотников. Из них 12 летательных аппаратов уничтожили над Воронежской областью.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar