В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — предупредил он.

Также в региональной администрации сообщили, что силы противовоздушной обороны уже наготове. Жителей попросили сохранять спокойствие.