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Регион
2 августа, 13:11

Пожар произошёл в промзоне возле ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание. Пожар был локализован, угрозы для безопасности нет, сообщили в соцсетях ЗАЭС.

«В настоящее время угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков ЗАЭС нет. Работа станции осуществляется в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне (зоне наблюдения) находится в пределах естественных природных значений, соответствует норме и не представляет опасности для населения или окружающей среды», — говорится в сообщении.

Во время попытки пожарных подразделений потушить пожар территории промышленной зоны ВСУ нанесли по ним удар с помощью беспилотника. Под удар попала одна из пожарных машин МЧС. Никто из спасателей не пострадал. Мониторинг радиационной обстановки у АЭС ведётся в непрерывном режиме. Ситуация продолжает находиться под постоянным контролем.

Над Энергодаром кружат беспилотники ВСУ, при первом ударе погибла женщина
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Ранее Life.ru писал, что украинские БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Вражеский воздушный налёт обошёлся без жертв, но в регионе ограничили работу интернета для обеспечения безопасности населения.

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Наталья Афонина
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