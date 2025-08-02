Пожар произошёл в промзоне возле ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание. Пожар был локализован, угрозы для безопасности нет, сообщили в соцсетях ЗАЭС.

«В настоящее время угрозы безопасной эксплуатации энергоблоков ЗАЭС нет. Работа станции осуществляется в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне (зоне наблюдения) находится в пределах естественных природных значений, соответствует норме и не представляет опасности для населения или окружающей среды», — говорится в сообщении.

Во время попытки пожарных подразделений потушить пожар территории промышленной зоны ВСУ нанесли по ним удар с помощью беспилотника. Под удар попала одна из пожарных машин МЧС. Никто из спасателей не пострадал. Мониторинг радиационной обстановки у АЭС ведётся в непрерывном режиме. Ситуация продолжает находиться под постоянным контролем.