Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 11:37

Над Энергодаром кружат беспилотники ВСУ, при первом ударе погибла женщина

В Энергодаре в результате атаки БЛПА погибла женщина и ранен мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

ВСУ с использованием беспилотника подорвали гражданский автомобиль с людьми в промышленной зоне Энергодара в Запорожской области. Женщина погибла на месте, сообщил в Telegram-канале глава города Максим Пухов.

«Погибла женщина. Мужчина ранен, эвакуирован. Ему оказывается вся необходимая помощь», – пишет градоначальник.

В районе происшествия продолжают фиксировать присутствие нескольких вражеских БПЛА, что создаёт крайне опасную обстановку. Спецслужбы предупреждают о высокой вероятности повторных атак. Из-за сложившейся ситуации экстренные службы испытывают трудности с оказанием помощи пострадавшим и проведением необходимых работ на месте.

Пухов призвал соблюдать максимальную осторожность во время передвижений по всему городу, а лучше оставаться пока в укрытиях. К месту происшествия горожанам запрещено приближаться, поскольку это опасно для жизни и мешает работе спецслужб.

ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России
ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Куйбышевском районе погиб пожилой мужчина в дачном доме, который загорелся после падения обломков БПЛА. Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что оперативные службы работают на местах происшествия.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar