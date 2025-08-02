Над Энергодаром кружат беспилотники ВСУ, при первом ударе погибла женщина
В Энергодаре в результате атаки БЛПА погибла женщина и ранен мужчина
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ВСУ с использованием беспилотника подорвали гражданский автомобиль с людьми в промышленной зоне Энергодара в Запорожской области. Женщина погибла на месте, сообщил в Telegram-канале глава города Максим Пухов.
«Погибла женщина. Мужчина ранен, эвакуирован. Ему оказывается вся необходимая помощь», – пишет градоначальник.
В районе происшествия продолжают фиксировать присутствие нескольких вражеских БПЛА, что создаёт крайне опасную обстановку. Спецслужбы предупреждают о высокой вероятности повторных атак. Из-за сложившейся ситуации экстренные службы испытывают трудности с оказанием помощи пострадавшим и проведением необходимых работ на месте.
Пухов призвал соблюдать максимальную осторожность во время передвижений по всему городу, а лучше оставаться пока в укрытиях. К месту происшествия горожанам запрещено приближаться, поскольку это опасно для жизни и мешает работе спецслужб.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Куйбышевском районе погиб пожилой мужчина в дачном доме, который загорелся после падения обломков БПЛА. Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что оперативные службы работают на местах происшествия.