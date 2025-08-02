ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России

Украинские войска атаковали беспилотниками минимум четыре региона России. По данным SHOT, удары пришлись на Ростовскую, Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области.

Около полуночи звуки взрывов в небе услышали жители Таганрога, Лиховского, Каменск-Шахтинского и Миллерово. Позднее о взрывах сообщили в Липецке, заметив беспилотники на низкой высоте.

Также под удар попала Рязань. В небе там видны яркие вспышки и слышен характерный звук моторов БПЛА. Работают силы ПВО.