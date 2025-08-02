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Регион
1 августа, 23:37

В аэропортах Саратова и Тамбова ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В связи с мерами безопасности в аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

По словам Кореняко, ограничения касаются аэропорта Гагарин в Саратове и Донское в Тамбове.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – отметил он, подчеркнув, что данные меры принимаются для обеспечения безопасности полётов.

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Юния Ларсон
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