В аэропортах Саратова и Тамбова ввели ограничения на полёты

В связи с мерами безопасности в аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

По словам Кореняко, ограничения касаются аэропорта Гагарин в Саратове и Донское в Тамбове.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – отметил он, подчеркнув, что данные меры принимаются для обеспечения безопасности полётов.