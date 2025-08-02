ПВО за вечер уничтожила 18 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны за вечер 1 августа уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, с 20:00 до полуночи были сбиты семь дронов ВСУ над территорией Краснодарского края, четыре – над Воронежской областью, два – над Белгородской областью. Ещё пять беспилотников удалось уничтожить над акваторией Азовского моря.