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Регион
1 августа, 21:38

ПВО за вечер уничтожила 18 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Российские средства противовоздушной обороны за вечер 1 августа уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, с 20:00 до полуночи были сбиты семь дронов ВСУ над территорией Краснодарского края, четыре – над Воронежской областью, два – над Белгородской областью. Ещё пять беспилотников удалось уничтожить над акваторией Азовского моря.

За ночь ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников над восемью регионами РФ
За ночь ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников над восемью регионами РФ

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области шедшие на остановку мирные жители попали под удар ВСУ и погибли. Людей атаковал украинский беспилотник.

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Юния Ларсон
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