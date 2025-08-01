В Белгородской области шедшие на остановку жители попали под удар ВСУ и погибли
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Двое мирных жителей погибли в результате атаки украинского беспилотника в Валуйском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Ещё один трагический день для нашего региона... Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе посёлка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте», — сказано в публикации.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших, отметив, что эта утрата стала болью для всего региона. Гладков подчеркнул, что подобные террористические акты против мирного населения особенно циничны и не имеют оправдания.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и следственные группы. Все обстоятельства случившегося тщательно расследуются.
Ранее налёту дронов подвергся Таганрог. Сообщалось о примерно 12 громких звуков хлопков. Губернатор Юрий Слюсарь уведомил, что системы ПВО отражали атаку украинских БПЛА над Таганрогом, Новошахтинском и ещё четырьмя районами. Сегодня мэр города Светлана Камбулова сообщила, что жертв и разрушений в результате налёта нет, а оперативные службы работают над ликвидацией упавших на территории Таганрога обломков.