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Регион
1 августа, 16:24

В Белгородской области шедшие на остановку жители попали под удар ВСУ и погибли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Двое мирных жителей погибли в результате атаки украинского беспилотника в Валуйском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ещё один трагический день для нашего региона... Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе посёлка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте», сказано в публикации.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших, отметив, что эта утрата стала болью для всего региона. Гладков подчеркнул, что подобные террористические акты против мирного населения особенно циничны и не имеют оправдания.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и следственные группы. Все обстоятельства случившегося тщательно расследуются.

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Ранее налёту дронов подвергся Таганрог. Сообщалось о примерно 12 громких звуков хлопков. Губернатор Юрий Слюсарь уведомил, что системы ПВО отражали атаку украинских БПЛА над Таганрогом, Новошахтинском и ещё четырьмя районами. Сегодня мэр города Светлана Камбулова сообщила, что жертв и разрушений в результате налёта нет, а оперативные службы работают над ликвидацией упавших на территории Таганрога обломков.

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Юрий Лысенко
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