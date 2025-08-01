В Белгородской области шедшие на остановку жители попали под удар ВСУ и погибли

Двое мирных жителей погибли в результате атаки украинского беспилотника в Валуйском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ещё один трагический день для нашего региона... Два человека погибли в результате террористической атаки ВСУ. В районе посёлка Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте», — сказано в публикации.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших, отметив, что эта утрата стала болью для всего региона. Гладков подчеркнул, что подобные террористические акты против мирного населения особенно циничны и не имеют оправдания.