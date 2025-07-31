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31 июля, 12:20

В Пензе потушили пожар на заводе после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В Пензе потушили пожар, произошедший в результате атаки вражеских БПЛА на промышленное предприятие в Заводском районе. Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, на территорию завода упали и взорвались сразу девять беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Мельниченко рассказал об атаке дронов на Пензу. Видео © Telegram/ Мельниченко

«В ходе атаки повреждён фасад одного из цехов, а также произошло возгорание складского помещения... Площадь горения составила 100 квадратных метров, для ликвидации пожара привлекалось 13 единиц спецтехники и 48 человек личного состава МЧС», — рассказал Мельниченко в своём телеграм-канале.

Благодаря быстрым действиям пожарных открытое пламя удалось погасить менее чем за полтора часа. Сообщается, что в результате инцидента никто не погиб и не получил травм. Пострадало только здание предприятия, но серьёзных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

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Напомним, что утром в Пензе произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников ВСУ. Очевидцы сообщали о громком взрыве, после чего в одном из районов города появился густой дым.

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Полина Никифорова
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