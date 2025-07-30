Минобороны России отчиталось о поражении 133 беспилотников ВСУ за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 135 воздушных целей, сообщили в Минобороны РФ. С начала специальной военной операции, по данным ведомства, было сбито 664 самолета, 283 вертолета, 624 зенитных ракетных комплекса, а также уничтожено 24 384 танка и других бронированных машин и 73 522 беспилотника противника.

Кроме того, российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ, складам с робототехникой, местам размещения украинских формирований и иностранных наёмников в 156 районах. В ночь на 30 июля ПВО также отразили атаку трёх украинских БПЛА в Брянской области.