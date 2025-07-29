В Минске впервые сбит беспилотник

Впервые в Минске был сбит беспилотник — инцидент произошёл около 2:33 в районе улицы Матусевича. По данным Минобороны республики, пострадавших нет.

«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели», — информируют белорусские военные.

Ранее беспилотные аппараты фиксировали лишь у границы, но до столицы они ещё ни разу не долетали.