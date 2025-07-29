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29 июля, 07:50
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В Минске впервые сбит беспилотник

Обложка © Минобороны Белоруссии

Обложка © Минобороны Белоруссии

Впервые в Минске был сбит беспилотник — инцидент произошёл около 2:33 в районе улицы Матусевича. По данным Минобороны республики, пострадавших нет.

«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели», — информируют белорусские военные.

Ранее беспилотные аппараты фиксировали лишь у границы, но до столицы они ещё ни разу не долетали.

Силы ПВО России уничтожили 74 украинских беспилотника за ночь
Силы ПВО России уничтожили 74 украинских беспилотника за ночь

Минувшей ночью украинский беспилотник был также уничтожен в Кингисеппском районе Ленинградской области. Никто не пострадал.

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Марина Фещенко
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