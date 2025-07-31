В Пензе произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников ВСУ
Мельниченко: В Пензе на территории предприятия произошло возгорание
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В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Пензе произошёл пожар на территории промышленного предприятия. По словам губернатора региона Олега Мельниченко, жертв и разрушений нет.
«Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Есть возгорание, которое сейчас устраняют», — уточнил он.
Очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT о громком взрыве, после чего в одном из районов города появился густой дым. Спасательные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее в Ростовской области возник пожар на лесопосадке после атаки БПЛА ВСУ. Силы ПВО отразили атаку пяти украинских дронов ночью в четверг. Падение обломков вызвало возгорание в лесопосадке около трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе.