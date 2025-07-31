За ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над шестью регионами России

За ночь система противовоздушной обороны обнаружила и уничтожила 32 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«C 23.20 мск 30.07 до 04.00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество дронов — 11 — сбили над территорией Волгоградской области, семь — над Республикой Крым. По пять БПЛА перехватили над территорией Воронежской и Белгородской областей. По два беспилотника уничтожили над Тамбовской и Ростовской областями.