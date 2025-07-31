За час ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников над двумя областями России за час. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 22:20 по 23:15 30 июля ПВО перехватила девять дронов над Ростовской областью и ещё четыре — над Белгородской. Информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало.