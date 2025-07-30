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Регион
30 июля, 11:41

Российская ПВО сорвала атаку украинских авиабомб

МО РФ: Российская ПВО сорвала атаку двух управляемых украинских авиабомб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Попытка ВСУ нанести удар по территории России с использованием двух управляемых авиабомб с треском провалилась. Оба боеприпаса были сбиты средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авиаудар был сорван, но не стали раскрывать, к какому типу относились сброшенные бомбы.

Расчёты ПВО сбили три дрона ВСУ на территории Брянской области за четыре часа
Расчёты ПВО сбили три дрона ВСУ на территории Брянской области за четыре часа

Всего за прошедшую ночь было сбито 133 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. До этого силы ПВО сбили пять беспилотников в Тульской и Курской областях. Три дрона ликвидировали над территорией Тульской области, два — в воздушном пространстве Курской области. А ранее Life.ru писал о взрыве, прогремевшем в Харькове.

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Мария Любицкая
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