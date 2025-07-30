Российская ПВО сорвала атаку украинских авиабомб

Попытка ВСУ нанести удар по территории России с использованием двух управляемых авиабомб с треском провалилась. Оба боеприпаса были сбиты средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что авиаудар был сорван, но не стали раскрывать, к какому типу относились сброшенные бомбы.

Всего за прошедшую ночь было сбито 133 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. До этого силы ПВО сбили пять беспилотников в Тульской и Курской областях. Три дрона ликвидировали над территорией Тульской области, два — в воздушном пространстве Курской области. А ранее Life.ru писал о взрыве, прогремевшем в Харькове.