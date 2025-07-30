Расчёты ПВО сбили три дрона ВСУ на территории Брянской области за четыре часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«C 00:00 мск до 03:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.