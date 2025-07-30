Расчёты ПВО сбили три дрона ВСУ на территории Брянской области за четыре часа
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Расчёты противовоздушной обороны перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«C 00:00 мск до 03:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.
А ранее в пригороде Курчатова прогремел взрыв. По сообщениям очевидцев, сработала система противовоздушной обороны. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.