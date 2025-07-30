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Регион
30 июля, 04:59

Расчёты ПВО сбили три дрона ВСУ на территории Брянской области за четыре часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Расчёты противовоздушной обороны перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«C 00:00 мск до 03:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

За два часа силы ПВО сбили пять беспилотников в Тульской и Курской областях
За два часа силы ПВО сбили пять беспилотников в Тульской и Курской областях

А ранее в пригороде Курчатова прогремел взрыв. По сообщениям очевидцев, сработала система противовоздушной обороны. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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Тимур Хингеев
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