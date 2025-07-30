В Харькове прогремел взрыв
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В Харькове раздался мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в городе», — говорится в сообщении.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе не стали объявлять воздушную тревогу.
А ранее на Украине заявили о создании российскими войсками «полосы смерти» вдоль Днепра. Ежедневно на Херсонском направлении задействуется внушительное количество FPV-дронов – до 250 единиц, при этом в Запорожской области производится до 200 вылетов.