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Регион
30 июля, 11:17

В Харькове прогремел взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

В Харькове раздался мощный взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в городе», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе не стали объявлять воздушную тревогу.

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А ранее на Украине заявили о создании российскими войсками «полосы смерти» вдоль Днепра. Ежедневно на Херсонском направлении задействуется внушительное количество FPV-дронов – до 250 единиц, при этом в Запорожской области производится до 200 вылетов.

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Мария Любицкая
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