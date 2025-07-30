«Стрелы смерти» в действии: Армия России применила новое высокоточное оружие под Авдеевкой

Российские военные в зоне спецоперации начали применять новейшие боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые уже прозвали «стрелами смерти». Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Россия использовала боевые элементы «Мотив» против техники ВСУ. Видео © Telegram / Рамзай

«На видео огненные стрелы с огромной мощью ударяют по боевой технике, полностью уничтожая её. Не случайно их уже прозвали «стрелами смерти». Они оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. «Умный» боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортёр и пикирует на него с большой скоростью», — написал он.

«Стрелы» пробивают броню толщиной более десяти сантиметров. Эти элементы используются в составе кассетных боеприпасов, запускаемых как из систем залпового огня, так и с авиабомб. На опубликованных кадрах видно, как боеприпасы точно поражают украинскую бронетехнику под Авдеевкой. Эксперт отмечает высокую эффективность новинки и её разрушительную мощь.